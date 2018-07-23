Роскосмос выпустил заявление по делу о госизмене в ЦНИИмаше

Москва, 23 июля. Дело о государственной измене в ЦНИИмаше, который является научным институтом Роскосмоса, касается событий пятилетней давности, вопросов к сотрудникам за другие периоды нет. Об этом говорится в заявлении на сайте государственной корпорации.

«Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании Роскосмоса и ФГУП «ЦНИИмаш», — говорится в сообщении.

Напомним, 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева обвиняют в передаче закрытых данных о технологиях разработки гиперзвуковых летательных аппаратов одному из государств-членов Североатлантического альянса. Отмечается, что дело о государственной измене может привести к изменению статуса ЦНИИмаша в ближайшем времени.