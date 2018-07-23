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Новой возлюбленной Шнурова оказалась подруга Матильды
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    Новой возлюбленной Шнурова оказалась подруга Матильды

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    Новой возлюбленной Шнурова оказалась подруга Матильды

    Москва, 23 июля. Источники в окружении лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова сообщили, что музыкант якобы завел роман с подругой бывшей жены Никой Белоцерковской.

    В мае этого года Шнуров и его экс-супруга Матильда сообщили общественности шокирующую новость — пара распалась, они разводятся. Певец попросил его не беспокоить с вопросами по этой теме, так как сильно переживает из-за произошедшего.

    Спустя почти два месяца СМИ сообщили, что у лидера «Ленинграда» роман. Как пишет «Дни.ру», новой подругой Шнурова оказалась подруга Матильды — Белоцерковская. Источники отмечают, что у них много общего. Кроме того, сблизить их мог общий печальный опыт — они оба пережили крах брака. По некоторым данным, Шнуров и Белоцерковская, вместе провели отпуск во Франции и Италии.

    Автор: Катерина Иванова
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