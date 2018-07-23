«В режиме глухонемых»: эксперт рассказал, как позиция Киева заводит в тупик переговоры по Донбассу
Москва, 23 июля. Украинские власти предлагают неконструктивные решения во время переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил декан факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.
Во время переговоров украинские власти пытаются критиковать позицию России, а также обвинять власти РФ в невыполнении минских соглашений. По его словам, это неконструктивная позиция украинских властей, поэтому переговоры заходят в тупик.
«Такие вещи обсуждаются в режиме глухонемых: стороны друг друга не слышат, причем наиболее активно здесь выступает украинская сторона, которая, в то же время, предлагает совершенно неконструктивные предложения», — заявил Суздальцев.
Если минские соглашения не будут реализованы, возможно, гражданский конфликт можно будет заморозить, заявил эксперт.
«Существует вариант не реализации минских соглашений, а реальной заморозки гражданского конфликта, поскольку все идет к тому, что ажиотаж по поводу Донбасса снижается, а о самом этом кризисе все в мире продолжают забывать» — сообщил Суздальцев изданию «Экономика Сегодня».