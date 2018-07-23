Меню
Украина
«В режиме глухонемых»: эксперт рассказал, как позиция Киева заводит в тупик переговоры по Донбассу 
Общество
«Издеваются и убивают»: Кадыров призвал принять меры против живодеров
Следующая новость
Загрузка...

    «В режиме глухонемых»: эксперт рассказал, как позиция Киева заводит в тупик переговоры по Донбассу 

    58

    Позиция Киева по минским соглашениям носит неконструктивный характер — эксперт

    Москва, 23 июля. Украинские власти предлагают неконструктивные решения во время переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил декан факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

    Во время переговоров украинские власти пытаются критиковать позицию России, а также обвинять власти РФ в невыполнении минских соглашений. По его словам, это неконструктивная позиция украинских властей, поэтому переговоры заходят в тупик.

    «Такие вещи обсуждаются в режиме глухонемых: стороны друг друга не слышат, причем наиболее активно здесь выступает украинская сторона, которая, в то же время, предлагает совершенно неконструктивные предложения»,  —  заявил Суздальцев.

    Если минские соглашения не будут реализованы, возможно, гражданский конфликт можно будет заморозить, заявил эксперт.

    «Существует вариант не реализации минских соглашений, а реальной заморозки гражданского конфликта, поскольку все идет к тому, что ажиотаж по поводу Донбасса снижается, а о самом этом кризисе все в мире продолжают забывать»  — сообщил Суздальцев изданию «Экономика Сегодня».

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.