«В режиме глухонемых»: эксперт рассказал, как позиция Киева заводит в тупик переговоры по Донбассу 

Москва, 23 июля. Украинские власти предлагают неконструктивные решения во время переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил декан факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Во время переговоров украинские власти пытаются критиковать позицию России, а также обвинять власти РФ в невыполнении минских соглашений. По его словам, это неконструктивная позиция украинских властей, поэтому переговоры заходят в тупик.

«Такие вещи обсуждаются в режиме глухонемых: стороны друг друга не слышат, причем наиболее активно здесь выступает украинская сторона, которая, в то же время, предлагает совершенно неконструктивные предложения», — заявил Суздальцев.

Если минские соглашения не будут реализованы, возможно, гражданский конфликт можно будет заморозить, заявил эксперт.