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Соловьев обратился к украинским провокаторам, угрожающим гостям его передачи
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    Соловьев обратился к украинским провокаторам, угрожающим гостям его передачи

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    Соловьев обратился к украинским провокаторам, угрожающим гостям его передачи

    Москва, 23 июля. Российский телеведущий Владимир Соловьев после попытки давления на украинского политолога Василия Вакарова, заявил, что в отличие от Украины в России нет, и не может быть никаких гонений и притеснений за высказывание своей точки зрения.

    По словам журналиста, к некоторым из выступавших в эфире его передачи, стали подходить на улицах с угрозами, с попыткой оказать физическое воздействие.

    «Они представляются определенной организацией. Хорошо известно, кто эти люди, что они из себя представляют», — подчеркнул Соловьев, выступая в эфир своей программы, отметив, что эти провокаторы пытаются привнести в Россию чуждые методы.

    С подобным давлением, в частности, столкнулся украинский политолог Василий Вакаров, который изменил свое мнение о ситуации в Донбассе, а также Степане Бандере после общения с активистами движения SERB.

    «Если есть идеологические противоречия, обсуждайте их как цивилизованные люди. Любая попытка физического воздействия должна пресекаться российскими правоохранительными органами», — возмутился Соловьев.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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