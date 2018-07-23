Звездный Лорд из «Стражей галактики» заступился за отстраненного режиссера цитатой из Библии

Лос-Анджелес, 23 июля. Исполнитель главной роли в дилогии фильмов «Стражи галактики» Крис Пратт заступился за режиссера картин Джеймса Ганна, которого отстранили из-за шуток в Twitter. Актер, сыгравший Звездного Лорда, привел цитату из Нового завета, в которой напомнил людям о христианском смирении и всепрощении.

«Внемлите, мои любимые братья и сестры: пусть каждый торопится слушать, но не торопится с ответом и гневом», — пишет Пратт в Twitter.

“Understand this, my dear brothers and sisters. Let every person be quick to listen, slow to speak, slow to anger.”



JAMES 1:19

????♥️ — chris pratt (@prattprattpratt) July 22, 2018

Отметим, что это уже второй актер из основного состава «Стражей галактики», который встал на защиту режиссера. Ранее слова поддержки высказал исполнитель роли Дракса Дэйв Бастиста. Актер заявил, что Джеймс Ганн является одним из самых добрых и заботливых людей, с которым он когда-либо сталкивался. Батиста подчеркнул, что все люди в свое время совершали ошибки, и Ганн не исключение.

Актриса из «Стражей» Зои Солдана, которая сыграла роль Гоморры, воздержалась от комментариев, заявив, что пока мало знает о ситуации. Напомним, что в конце прошлой недели студия Disney отстранила автора двух «Стражей галактики» Джеймса Ганна от съемок третьего фильма. Поводом стали твиты режиссера, написанные почти 10 лет назад, в которых он шутил на тему педофилии и изнасилования.