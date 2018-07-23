Случилось чудо: стокилограммовый камень выпал из Стены Плача на площадку с молящимися

Иерусалим, 23 июля. Из Стены Плача в Иерусалиме выпал камень весом более 100 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иерусалима.

Крупный каменный блок рухнул на общую молитвенную площадку, которую посещают жители Израиля, а также туристы и паломники. В момент инцидента на площадке находились люди, однако никто из них не пострадал. Мэр Иерусалима Нир Баркат назвал случившееся чудом, отметив, что каменный блок упал рядом с людьми, но в результате инцидента никто не пострадал.

«Камень весом в сто килограммов упал рядом с молящимися, но никто не пострадал», — заявил Баркат.

В настоящее время молитвенная площадка закрыта для посетителей. На месте инцидента работают сотрудники Управления древности, которым предстоит оценить ущерб.