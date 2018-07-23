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МИД РФ рассказал о желании многих сирийских беженцев остаться в Европе
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    МИД РФ рассказал о желании многих сирийских беженцев остаться в Европе

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    МИД РФ рассказал о желании многих сирийских беженцев остаться в Европе

    Москва, 23 июля. Значительное число сирийских беженцев хочет остаться жить в европейских странах. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел России Николай Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.

    «Должны отметить желание значительного количества сирийских беженцев остаться на постоянное проживание в основном в европейских странах», — заявил дипломат.

    По его словам, сирийские беженцы хотят остаться жить во Франции, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Британии и на Мальте.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что более 800 сирийских беженцев вернулись из Ливана в САР. Отмечается, что сирийские беженцы покидают Ливан через пограничный переход в Земрини.

    Автор: Дарья Смолина
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