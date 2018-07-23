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МИД РФ ведет консультации с иностранными партнерами о снятии санкций с Сирии
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    МИД РФ ведет консультации с иностранными партнерами о снятии санкций с Сирии

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    МИД РФ ведет консультации с иностранными партнерами о снятии санкций с Сирии

    Москва, 23 июля. Дипломатическое ведомство Российской Федерации ведет консультации с иностранными партнерами по снятию с Сирийской Арабской Республики экономических ограничений, а также по оказанию стране гуманитарной помощи. Об этом в понедельник заявил представитель ведомства Николай Бурцев.

    «Продолжаются консультации со всеми ведущими западными и региональными партнерами по снятию односторонних экономических санкций в отношении Сирии», — подчеркнул он в ходе заседания межведомственного координационного штаба оборонного и внешнеполитического ведомств РФ по возвращению беженцев на территорию САР.

    Российский дипломат отметил, что продолжена активная работа с Вашингтоном и Парижем по оказанию Сирии гуманитарной помощи, а также с разными фондами и организациями по восстановлению социально-экономической инфраструктуры государства.

    Ранее сообщалось, что Франция 21 июля доставила в Сирию свыше 50 тонн гуманитарной помощи.

    Накануне в МИД России заявили, что антисирийские санкции не дают беженцам вернуться домой.

    Автор: Дана Балан
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