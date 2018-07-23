МИД РФ ведет консультации с иностранными партнерами о снятии санкций с Сирии

Москва, 23 июля. Дипломатическое ведомство Российской Федерации ведет консультации с иностранными партнерами по снятию с Сирийской Арабской Республики экономических ограничений, а также по оказанию стране гуманитарной помощи. Об этом в понедельник заявил представитель ведомства Николай Бурцев.

«Продолжаются консультации со всеми ведущими западными и региональными партнерами по снятию односторонних экономических санкций в отношении Сирии», — подчеркнул он в ходе заседания межведомственного координационного штаба оборонного и внешнеполитического ведомств РФ по возвращению беженцев на территорию САР.

Российский дипломат отметил, что продолжена активная работа с Вашингтоном и Парижем по оказанию Сирии гуманитарной помощи, а также с разными фондами и организациями по восстановлению социально-экономической инфраструктуры государства.

Ранее сообщалось, что Франция 21 июля доставила в Сирию свыше 50 тонн гуманитарной помощи.

Накануне в МИД России заявили, что антисирийские санкции не дают беженцам вернуться домой.