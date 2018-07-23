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Крупные обломки обнаружены на месте крушения MH17 в Донбассе — СМИ
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    Крупные обломки обнаружены на месте крушения MH17 в Донбассе — СМИ

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    Крупные обломки обнаружены на месте крушения MH17 в Донбассе — СМИ

    Гаага, 23 июля. Один из авторов информационного портала Novini Эрик ван де Бейк утверждает, что на месте крушения «Боинга» на востоке Украины по-прежнему находятся крупные обломки, при этом европейские СМИ игнорируют данную информацию.

    По его словам, их можно увидеть с помощью приложения Google Earth. 

    Ван де Бейк указал на то, что ни одна голландская газета или телепрограмма не обратила внимания на эту информацию, указанную в статье о катастрофе MH17, которая сопровождается видеозаписью и рядом фотографий с обломками (кислородный генератор, элементы обшивки и крыла, стабилизатор).

    По его мнению, власти Донбасса могут передать эти обломки российским властям для расследования того, что произошло с MH17, потому как они не представляют интереса для голландской прессы и властей по неизвестным причинам, передает ТАСС.

    Напомним, как заявили ранее в Донецкой народной республике, международная группа следователей не публикует записи черных ящиков самолета Boeing-777 (рейс MH17), поскольку боятся, что они будут противоречить основной версии обвинения

    Автор: Тимур Румянцев
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