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Новости Сирии
В Минобороны РФ назвали дату открытия трех новых пунктов пропуска сирийских беженцев
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    В Минобороны РФ назвали дату открытия трех новых пунктов пропуска сирийских беженцев

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    В Минобороны РФ назвали дату открытия трех новых пунктов пропуска сирийских беженцев

    Москва, 23 июля. Дополнительные три пункта пропуска сирийских беженцев из Иордании и Ливана на территорию САР откроются к 27 июля. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

    В ходе заседания межведомственного координационного штаба министерств обороны и иностранных дел России по возвращению беженцев на территорию Сирии Мизинцев отметил, что первые два пункта пропуска, «Насиб» и «Земрани», которые ранее были развернуты в государстве, приступили к активной работе.

    В ближайшие несколько дней будут готовы к открытию новые пункты пропуска «Абу-Духур», «Сальхиях» и «Пальмира».

    «Отмечаю, что в целом прием и размещение беженцев внутри Сирии ведется в соответствии с ранее утвержденным планом», — подчеркнул Мизинцев.

    По его словам, межведомственный координационный штаб выполнил большой комплекс подготовительных мероприятий, направленных на восстановление первоочередных объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда в Сирии.

    Ранее в Минобороны РФ отметили, что более 232 тысяч беженцев вернулись в Сирию с начала операции по борьбе с террористами на территории ближневосточного государства.

    Автор: Екатерина Кухарева
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