В Минобороны РФ назвали дату открытия трех новых пунктов пропуска сирийских беженцев

Москва, 23 июля. Дополнительные три пункта пропуска сирийских беженцев из Иордании и Ливана на территорию САР откроются к 27 июля. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

В ходе заседания межведомственного координационного штаба министерств обороны и иностранных дел России по возвращению беженцев на территорию Сирии Мизинцев отметил, что первые два пункта пропуска, «Насиб» и «Земрани», которые ранее были развернуты в государстве, приступили к активной работе.

В ближайшие несколько дней будут готовы к открытию новые пункты пропуска «Абу-Духур», «Сальхиях» и «Пальмира».

«Отмечаю, что в целом прием и размещение беженцев внутри Сирии ведется в соответствии с ранее утвержденным планом», — подчеркнул Мизинцев.

По его словам, межведомственный координационный штаб выполнил большой комплекс подготовительных мероприятий, направленных на восстановление первоочередных объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда в Сирии.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что более 232 тысяч беженцев вернулись в Сирию с начала операции по борьбе с террористами на территории ближневосточного государства.