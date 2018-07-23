«Во дворе его называли его маньяком»: соседи рассказали о подозреваемом в убийстве малышки в Серпухове

Серпухов, 23 июля. Подозреваемый в жестоком убийстве пятилетней девочки в Серпухове задержан правоохранителями. Как стало известно Федеральному агентству новостей, он жил по соседству с семьей своей маленькой жертвы.

Местные жители говорят, что он постоянно демонстрировал свои половые органы детям, а в прошлом году гонялся за девочкой. Уже тогда все испугались, что он хочет ее изнасиловать. Во дворе его прозвали «маньяком». На мужчину жаловались в полицию, однако, по словам соседей, никто с ним серьезно не разбирался.

Малышка была дочерью приезжих из Таджикистана. Они переехали в Серпухов полгода назад и снимали квартиру в доме 10 на Тяговой улице, подозреваемый проживает в доме №16. В семье погибшей девочки осталось еще трое детей. По словам соседки, один из них инвалид.

Напомним, тело девочки было обнаружено в спортивной сумке у железной дороги.