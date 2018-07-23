Бузова намекнула поклонникам на помолвку

Москва, 23 июля. Ведущая и певица Ольга Бузова намекнула своим поклонникам на помолвку. На новом фото звезды в Instagram можно разглядеть кольцо на безымянном пальце.

Бузова разместила фотографию в соцсети и поинтересовалась у подписчиков, идет ли ей красная помада.

«Я на любимой работе», — добавила она в тексте к посту.

Однако поклонников заинтересовала совсем другая деталь — на безымянном пальце певицы красовалось кольцо. Некоторые фанаты предположили, что у Бузовой серьезный роман, и возлюбленный сделал ей предложение. В соцсети посыпались поздравления в адрес ведущей, передает «Дни.ру».

Однако были и те, кто решил, что это своеобразная месть бывшему возлюбленному певицы — футболисту Дмитрию Тарасову. На днях спортсмен сообщил, что купил самолет. Таким образом он ответил СМИ, которые распространяли слухи о том, что его семья испытывает финансовые проблемы.

Ранее экс-участница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева сообщала, что Тарасов отнял у бывшей жены подаренный ей автомобиль, пишет Ura.Ru.