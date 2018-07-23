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Бузова намекнула поклонникам на помолвку
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    Бузова намекнула поклонникам на помолвку

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    Бузова намекнула поклонникам на помолвку

    Москва, 23 июля. Ведущая и певица Ольга Бузова намекнула своим поклонникам на помолвку. На новом фото звезды в Instagram можно разглядеть кольцо на безымянном пальце.

    Бузова разместила фотографию в соцсети и поинтересовалась у подписчиков, идет ли ей красная помада.

    «Я на любимой работе», — добавила она в тексте к посту.

    Однако поклонников заинтересовала совсем другая деталь — на безымянном пальце певицы красовалось кольцо. Некоторые фанаты предположили, что у Бузовой серьезный роман, и возлюбленный сделал ей предложение. В соцсети посыпались поздравления в адрес ведущей, передает «Дни.ру».

    Однако были и те, кто решил, что это своеобразная месть бывшему возлюбленному певицы — футболисту Дмитрию Тарасову. На днях спортсмен сообщил, что купил самолет. Таким образом он ответил СМИ, которые распространяли слухи о том, что его семья испытывает финансовые проблемы.

    Ранее экс-участница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева сообщала, что Тарасов отнял у бывшей жены подаренный ей автомобиль, пишет Ura.Ru.

    Автор: Катерина Иванова
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