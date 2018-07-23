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Премьера кинодебюта Леди Гаги пройдет на Венецианском кинофестивале
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    Премьера кинодебюта Леди Гаги пройдет на Венецианском кинофестивале

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    Премьера кинодебюта Леди Гаги пройдет на на Венецианском кинофестивале

    Москва, 23 июля. Мировая премьера фильма Брэдли Купера «Звезда родилась», в котором главный роли исполнили он сам и поп-исполнительница Леди Гага, пройдет на 75-м Венецианском кинофестивале, сообщает пресс-служба смотра.

    Фильм «Звезда родилась» — это режиссерский дебют четырехкратного номинанта на премию «Оскар» Купера, а также кинодебют Леди Гаги.

    В пресс-службе отметили, что премьера фильма состоится в большом зале Дворца кино на острове Лидо 31 августа. В широкий прокат же картина должна выйти в октябре этого года.

    «Звезда родилась» пройдет вне конкурса», — говорится в сообщении.

    Фильм «Звезда родилась» рассказывает о романе кантри-музыканта Джексона Мейна и начинающей певицы Элли. Мейн помогает своей спутнице добиться успеха и славы. В то же время влюбленные сталкиваются с серьезными трудностями. Кинолента является ремейком фильма 1973 года.   

    Автор: Дарья Смолина
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