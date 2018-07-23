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Вице-спикер парламента Крыма Ильясов ушел в отставку
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    Вице-спикер парламента Крыма Ильясов ушел в отставку

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    Вице-спикер парламента Крыма Ильясов ушел в отставку

    Симферополь, 23 июля. Заместитель председателя госсовета Крыма Ремзи Ильясов подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба государственного совета республики Крым.

    Ильясов обратился к председателю госсовета Владимиру Константинову с заявлением об отставке. В своем заявлении Ильясов попросил досрочно освободить его от занимаемой должности по собственному желанию.

    Стоит отметить, что в 2014 году Ильясов создал и возглавил межрегиональное общественное движение крымскотатарского народа «Къырым», целью которого является взаимодействие с властями Крыма и федеральным властями. В мае 2014 года Ильясов занял должность вице-спикера в парламенте Крыма.

    Автор: Артем Никулин
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