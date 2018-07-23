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Новороссия
ВСУ выпустили за неделю свыше 800 боеприпасов по территории ДНР
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    ВСУ выпустили за неделю свыше 800 боеприпасов по территории ДНР

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    ВСУ выпустили за неделю свыше 800 боеприпасов по территории ДНР

    Донецк, 23 июля. Вооруженные силы Украины почти 50 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, в результате обстрелов ранен один мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

    «С 16 по 22 июля ВСУ 47 раз нарушили режим прекращения огня, применив по территории республики 808 боеприпасов», — сообщил журналистам представитель ДНР.

    По его данным, украинские силовики использовали 38 мин калибром 120 миллиметров и 49 мин калибром 82 миллиметра. Отмечается, что один мирный житель получил ранение. Выпущенные боеприпасы повредили 16 строений.

    Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе накаляется, несмотря на заключенные минские соглашения. Киевские боевики регулярно нарушают режим прекращения огня и не раз пытались прорвать линию обороны.

    Ранее стало известно, что в ЛНР подозревают Киев в подготовке к масштабным боевым действиям.

    Автор: Екатерина Кухарева
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