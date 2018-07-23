ВСУ выпустили за неделю свыше 800 боеприпасов по территории ДНР

Донецк, 23 июля. Вооруженные силы Украины почти 50 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, в результате обстрелов ранен один мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«С 16 по 22 июля ВСУ 47 раз нарушили режим прекращения огня, применив по территории республики 808 боеприпасов», — сообщил журналистам представитель ДНР.

По его данным, украинские силовики использовали 38 мин калибром 120 миллиметров и 49 мин калибром 82 миллиметра. Отмечается, что один мирный житель получил ранение. Выпущенные боеприпасы повредили 16 строений.

Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе накаляется, несмотря на заключенные минские соглашения. Киевские боевики регулярно нарушают режим прекращения огня и не раз пытались прорвать линию обороны.

Ранее стало известно, что в ЛНР подозревают Киев в подготовке к масштабным боевым действиям.