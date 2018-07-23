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Первые фото смартфона от Илона Маска появились в Сети
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    Первые фото смартфона от Илона Маска появились в Сети

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    Первые фото смартфона от Илона Маска появились в Сети

    Нью-Йорк, 23 июля. В Сети появились первые фотографии передней и задней панелей смартфона от американской компании Tesla, основателем которой является Илон Маск. Об этом пишет издание GizChina.

    По данным портала, телефон имеет кодовое название Quadra. Первые сообщения о его создании появились в ноябре минувшего года.

    Отмечается, что гаджет получит безрамочный дисплей с вырезом в верхней части под динамик и фронтальную камеру. На задней поверхности разместят логотип Tesla, главный динамик и вырезы под двойную камеру.

    Согласно имеющимся данным, в скором времени появится более детальная информация о Quadra: параметры смартфона, дата старта продаж и примерная стоимость.

    Напомним, прошлой осенью Tesla выпустила портативную зарядку для девайсов с емкостью 3350 миллиампер-часов.

    Ранее основатель SpaceX Илон Маск раскрыл детали о новом электрокаре Tesla с двумя моторами.

    Автор: Дана Балан
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