Первые фото смартфона от Илона Маска появились в Сети

Нью-Йорк, 23 июля. В Сети появились первые фотографии передней и задней панелей смартфона от американской компании Tesla, основателем которой является Илон Маск. Об этом пишет издание GizChina.

По данным портала, телефон имеет кодовое название Quadra. Первые сообщения о его создании появились в ноябре минувшего года.

Отмечается, что гаджет получит безрамочный дисплей с вырезом в верхней части под динамик и фронтальную камеру. На задней поверхности разместят логотип Tesla, главный динамик и вырезы под двойную камеру.

Согласно имеющимся данным, в скором времени появится более детальная информация о Quadra: параметры смартфона, дата старта продаж и примерная стоимость.

Напомним, прошлой осенью Tesla выпустила портативную зарядку для девайсов с емкостью 3350 миллиампер-часов.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск раскрыл детали о новом электрокаре Tesla с двумя моторами.