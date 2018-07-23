Путин провел телефонные переговоры с Пашиняном

Москва, 23 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, стороны обсудили вопросы, которые касаются двустороннего сотрудничества и Евразийского экономического союза.

«Обсуждались вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества», — сообщает пресс-служба.

Ранее Пашинян сообщал, что в отношениях Москвы и Еревана начался новый этап. По его словам, «никаких политических препятствий для дальнейшего развития армяно-российских отношений нет». Пашинян также отметил прямоту и открытость взаимоотношений с Россией «без темных углов».

Напомним, несколько дней назад глава российского государства призвал найти новые решения для развития отношений с Арменией.