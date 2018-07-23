Полиция Алтая проверит видео с разрубившей котенка топором живодеркой

Барнаул, 23 июля. В Алтайском крае сотрудники полиции начали проверку по факту появления в сети видеоролика, где девушка убивает котенка.

«По факту случившегося начата проверка, специалисты дадут оценку и примут решение», — сообщили в пресс-службе региональной полиции.

На видеоролике девушка разрубает котенка топором. При этом на протяжении всего ролика слышен смех.

Напомним, что в августе 2017 года хабаровский суд приговорил двух жительниц Хабаровска к тюремным срокам за убийство 15 животных и птиц.