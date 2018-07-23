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Общество
Полиция Алтая проверит видео с разрубившей котенка топором живодеркой
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    Полиция Алтая проверит видео с разрубившей котенка топором живодеркой

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    Алтайская полиция начала проверку из-за убийства девушкой котенка

    Барнаул, 23 июля. В Алтайском крае сотрудники полиции начали проверку по факту появления в сети видеоролика, где девушка убивает котенка.

    «По факту случившегося начата проверка, специалисты дадут оценку и примут решение», — сообщили в пресс-службе региональной полиции.

    На видеоролике девушка разрубает котенка топором. При этом на протяжении всего ролика слышен смех.

    Напомним, что в августе 2017 года хабаровский суд приговорил двух жительниц Хабаровска к тюремным срокам за убийство 15 животных и птиц. 

    Автор: Денис Коробейников
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