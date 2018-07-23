Рогозин рассказал о создании в России лунной станции с системой бурения

Сочи, 23 июля. Государственная корпорация Роскосмос планирует создать автоматическую лунную станцию, которая будет оснащена системой бурения грунта. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса напомнил, что в рамках федеральной космической программы РФ планируется осуществить запуск лунной станции «Луна-27» к естественному спутнику Земли. Запуск станции должен состояться в 2022 году. Космический аппарат будет оснащен бурильной установкой. По его словам, созданием бура для установки также занимаются воспитанники образовательного центра «Сириус». Лунный бур позволит осуществлять бурение реголита на глубине до четырех метров.

«Мы вполне с удовольствием ее возьмем, и я порекомендую ее к адаптации, к созданию конкретного аппарата», — сказал Рогозин в ходе визита в «Сириус».

Глава Роскосмоса также добавил, что воспитанники «Сириуса» занимаются созданием малых спутников дистанционного зондирования Земли и измерения радиации. Запуски этих аппаратов будут осуществляться с Международной космической станции, а также с помощью ракетоносителей с другими космическими аппаратами.