Скончалась звезда сериала «Третья планета от Солнца»

Вашингтон, 23 июля. Американская актриса и певица Элмари Вендел скончалась на 90-м году жизни в субботу, 21 июля. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания Variety, смерть звезды ситкома «Третья планета от Солнца» подтвердила дочь актрисы Джей Си Вендел. Однако, что стало причиной смерти актрисы, остается неизвестным.

Актриса исполнила роль в «Сайнфелде», «Рыцаре дорог», «Чудесах науки» и «Американском папаше». Вендел также занималась озвучкой, последней ее работой стал анимационный фильм «Лоракс».

Актриса родилась 23 ноября 1928 года в штате Айова. Свою творческую карьеру начала как певица в составе семейной музыкальной группы.