«Я помылся»: новозеландский регбист голышом залез на шею другу, празднуя победу

Москва, 23 июля. Игрок сборной Новой Зеландии Курт Бейкер весьма необычным образом отпраздновал победу своей страны в матче против Англии на Кубке мира по регби. Он разделся догола, а затем забрался на шею своему товарищу и сфотографировался в таком виде вместе со всей командой.

«Победа-победа, цыпленок для обеда. Невероятный год с невероятной командой», — написал Бейкер, комментируя фотографию, которая была опубликована с хештегами «Я помылся» и «Пааааарни».

Напомним, что Новая Зеландия обыграла сборную Англии со счетом 33:12 и в третий раз стала обладательницей кубка мира. Страна уже одерживала победу в 2001 и 2013 годах. Третье место заняла ЮАР, которая обыграла Фиджи со счетом 24:19. Отметим, что российская команда заняла 14-е место.