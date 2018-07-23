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«Я помылся»: новозеландский регбист голышом залез на шею другу, празднуя победу
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    «Я помылся»: новозеландский регбист голышом залез на шею другу, празднуя победу

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    «Я помылся»: новозеландский регбист голышом залез на шею другу, празднуя победу

    Москва, 23 июля. Игрок сборной Новой Зеландии Курт Бейкер весьма необычным образом отпраздновал победу своей страны в матче против Англии на Кубке мира по регби. Он разделся догола, а затем забрался на шею своему товарищу и сфотографировался в таком виде вместе со всей командой.

    «Победа-победа, цыпленок для обеда. Невероятный год с невероятной командой», — написал Бейкер, комментируя фотографию, которая была опубликована с хештегами «Я помылся» и  «Пааааарни».

    «Я помылся»: новозеландский регбист голышом залез на шею другу, празднуя победу

    Напомним, что Новая Зеландия обыграла сборную Англии со счетом 33:12 и в третий раз стала обладательницей кубка мира. Страна уже одерживала победу в 2001 и 2013 годах. Третье место заняла ЮАР, которая обыграла Фиджи со счетом 24:19. Отметим, что российская команда заняла 14-е место.

    Автор: Антон Соколов
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