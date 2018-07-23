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Трамп отреагировал на сообщения об уступках Путину в Хельсинки
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    Трамп отреагировал на сообщения об уступках Путину в Хельсинки

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    Трамп отреагировал на сообщения об уступках Путину в Хельсинки

    Вашингтон, 23 июля. Президент США Дональд Трамп выступил с новой критикой в адрес «фейк ньюс», которые на этот раз распространили сообщения о том, что он пошел на уступки президенту России Владимиру Путину на встрече Хельсинки.

    Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал сообщения ряда СМИ, которые негативно высказываются о встрече лидеров России и США в Хельсинки. По словам американского лидера, на саммите он отстаивал интересы свой страны.

    «Когда вы слышите, как «фейк ньюс» отрицательно говорят о моей встрече с президентом Путиным, и то, что я сдался, помните, я ни от чего не отказался, мы просто говорили о будущих преимуществах для обеих стран», — констатировал он в соцсети.

    Также Трамп подчеркнул, что они с президентом России хорошо ладили, и добавил, что это положительный момент в отношениях двух стран.

    Трамп отреагировал на сообщения об уступках Путину в Хельсинки

    Под «фейк ньюс» Трамп подразумевает СМИ, в частности CNN, которые поддерживают слух о том, что он победил на выборах президента США в результате так называемого вмешательства России. Доказательства этой версии так и не были представлены, Москва категорически отвергла все обвинения.

    Автор: Катерина Иванова
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