Трамп отреагировал на сообщения об уступках Путину в Хельсинки

Вашингтон, 23 июля. Президент США Дональд Трамп выступил с новой критикой в адрес «фейк ньюс», которые на этот раз распространили сообщения о том, что он пошел на уступки президенту России Владимиру Путину на встрече Хельсинки.

Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал сообщения ряда СМИ, которые негативно высказываются о встрече лидеров России и США в Хельсинки. По словам американского лидера, на саммите он отстаивал интересы свой страны.

«Когда вы слышите, как «фейк ньюс» отрицательно говорят о моей встрече с президентом Путиным, и то, что я сдался, помните, я ни от чего не отказался, мы просто говорили о будущих преимуществах для обеих стран», — констатировал он в соцсети.

Также Трамп подчеркнул, что они с президентом России хорошо ладили, и добавил, что это положительный момент в отношениях двух стран.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

Под «фейк ньюс» Трамп подразумевает СМИ, в частности CNN, которые поддерживают слух о том, что он победил на выборах президента США в результате так называемого вмешательства России. Доказательства этой версии так и не были представлены, Москва категорически отвергла все обвинения.