Сирия: 1000 беженцев вернулась в пригород Дамаска из Ливана

Дамаск, 27 июля. Еще одна часть сирийских беженцев покинула Ливан, чтобы вернуться в свои дома в Каламуне через контрольно-пропускной пункт аль-Замрани, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

По словам источника, возвращение мирного население стало результатом многочисленных усилий сирийского правительства по восстановлению нормальной жизни в западном Каламуне. Всего в пригород провинции Дамаск вернулось порядка 1000 человек, среди них много женщин и детей, которых выгнали из собственных домов террористы.

Устроиться в городе мирным жителям помогали подразделения Сирийской арабской армии (САА), которые встречали их у самого входа. Большинство беженцев были рады вернуться на родину из Ливана. По словам переселенцев, родина — это большая ценность. Если у тебя нет родины, значит, у тебя нет чести, считают сирийцы.

В интервью корреспонденту ФАН мирные жители поблагодарили отряды САА, которые разбили незаконные вооруженные формирования, оккупировавшие районы Каламуна. Они также выразили надежду, что правительственная армия в скором времени освободит все уголки их родины.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что желание вернуться в западный Каламун выразили около 3,6 тысяч сирийцев, которые были вынуждены четыре года назад бежать в Ливан из-за военного конфликта в республике.

Кроме того, в начале июля в населенный пункт Фалита в сирийской провинции Западный Каламун, вернулись сотни беженцев. По словам главы городской администрации Наифа Абутара, за последние несколько дней в деревню вернулись 200 человек. Власти выдают вернувшимся беженцам еду, питьевую воду и постельное белье.

По словам мэра ливанского города Басиль аль-Ходжейри, в лагере сирийских беженцев проживало порядка 30 тысяч человек. При этом, на всей территории Ливана находится более 1,5 млн сирийских беженцев.