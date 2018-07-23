Меню
Весь мир
Мощный взрыв прогремел в Анкаре, есть жертвы
Общество
«Издеваются и убивают»: Кадыров призвал принять меры против живодеров
Следующая новость
Загрузка...

    Мощный взрыв прогремел в Анкаре, есть жертвы

    596

    Мощный взрыв прогремел в Анкаре, есть жертвы

    Анкара, 23 июля. Один человек погиб в результате мощного взрыва в турецкой столице. По информации газеты «Стар», ЧП случилось в районе Эрйаман в 28 км от центра Анкары 

    Как отмечают очевидцы случившегося, взрыв раздался на одном из заводов города. В больницу также были госпитализированы шестеро пострадавших, состояние троих человек оценивается как тяжелое.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины взрыва.

    Напомним, мощный взрыв прогремел около аэропорта Кабула в воскресенье, сразу же после прибытия вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.