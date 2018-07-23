Мощный взрыв прогремел в Анкаре, есть жертвы

Анкара, 23 июля. Один человек погиб в результате мощного взрыва в турецкой столице. По информации газеты «Стар», ЧП случилось в районе Эрйаман в 28 км от центра Анкары

Как отмечают очевидцы случившегося, взрыв раздался на одном из заводов города. В больницу также были госпитализированы шестеро пострадавших, состояние троих человек оценивается как тяжелое.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины взрыва.

Напомним, мощный взрыв прогремел около аэропорта Кабула в воскресенье, сразу же после прибытия вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума.