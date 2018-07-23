В Совфеде спрогнозировали реакцию ЕС и США на угрозы Киева ввести санкции против РФ в Черном море

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пригрозил санкциями против российских портов на Черном море в ответ на задержание украинских судов в Азовском. По его словам, уже идут переговоры на этот счет с Брюсселем и Вашингтоном.

Владимир Омелян полагает, что нужно ограничить торговые операции с российскими портами в черноморском бассейне и судозаходы в них. По его мнению, это будет «зеркальными мерами» на задержание украинских судов в Азовском море, которые происходят для их досмотра.

«Мы над этим сейчас работаем, и я рассчитываю, что это будет сделано», — отметил украинский министр в интервью агентству «Апостроф».

Однако член комитета Совета Федерации России по международным делам Сергей Цеков напомнил, что все заявления Владимира Омеляна — не более чем угрозы, которые дальше слов никогда не заходят.

«Подобные заявления о санкциях против России Омелян делает не в первый раз. Помните, что он неоднократно говорил про Крым и Кубань, про мост через Керченский пролив, про статус Азовского моря? Все его заявления носят антироссийский, антикрымский характер. За счет этого он и держится в медиапространстве. При этом угрозы Омеляна так и остаются угрозами», — заметил сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам Сергея Цекова, европейцам невыгодно идти на поводу у Киева и вводить какие-то ограничения в отношении российских портов на Черном море. Так он прокомментировал возможную реакцию ЕС и США на угрозы Киева.

«Ни одна из угроз украинского министра не была реализована. Это во-первых. Во-вторых, сомневаюсь, что Брюссель и Вашингтон всерьез обсуждали санкции против российских портов в Черном море с Киевом. Просто потому, что это нереализуемо. Если бы Европа и США ввели санкции против наших портов в Черном море, они бы нарушили международное право. Более того, многие европейские страны используют российские черноморские порты, потому что Россия является транзитной территорией для доставки грузов в Среднюю Азию и так далее. Европейцам невыгодно идти на поводу у Украины. А Омелян, с моей точки зрения, известный провокатор. Многое из того, что он говорит, это его личные фантазии», — заключил Сергей Цеков.

Напомним, ранее украинские пограничники признали право российских коллег досматривать украинские суда в Азовском море. При этом в министерстве иностранных дел Украины сообщили, что жалоб от украинских моряков и судовладельцев на задержания в Азовском море не поступало.