Москва, 23 июля. Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал об обстоятельствах своего ухода с Первого канала.

По словам Уткина, он прокомментировал матч группового этапа ЧМ-2018 между сборными Испании и Португалии в Сочи, а на следующее утро отправился в Краснодар, чтобы уже из этого города поехать в Ростов-на-Дону. Комментатор рассказал, что в этот день дал большое интервью по телефону «Афише».

Потом Уткину позвонили и сообщили, что сотрудничество с ним решили приостановить. Однако кто именно звонил ему, комментатор не рассказал, сославшись на то, что это не имеет значения. Спустя несколько дней у него состоялась встреча с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом и генеральным продюсером Александром Файфманом, но детали разговора он не раскрыл.

«Я хочу об этом не рассказывать», — заявил он в интервью Sports.ru.

По словам Уткина, в ходе встречи с Эрнстом он рассказал ему, что всегда хотел поработать с ним. Кроме того, журналист подчеркнул, что Первый канал «совершенно ни при чем».

«Я сожалею, что так прервалось, но Первый канал здесь совершенно ни при чем. У меня не может быть никакой обиды на него», — добавил он.

Напомним, Уткин заявил о прекращении сотрудничества с Первым каналом 19 июля.