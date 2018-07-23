Аксенов отреагировал на идею украинского омбудсмена об обмене экипажа «Норда»

Симферополь, 23 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу по обмену удерживаемых на Украине моряков судна «Норд» на членов экипажа украинского «ЯМК-0041», который задержали за браконьерство у берегов республики.

С соответствующей идеей ранее обратилась к президенту Украины Петру Порошенко украинский омбудсмен Людмила Денисова. Глава Крыма отреагировал на инициативу, отметив, что решение будет принимать МИД РФ.

«Украине их моряки не нужны, мы это видим. За них никто не борется. Нам наши моряки нужны», – сообщил журналистам Аксенов.

Напомним, крымское судно «Норд» задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились десять членов экипажа — граждан России. Однако Киев по-прежнему считает моряков украинцами. Москва не раз заявила, что будет добиваться освобождения российских моряков.

В свою очередь украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», нелегально добывавшее рыбу в исключительной экономической зоне России, было задержано пограничниками 4 мая. По предварительной оценке, общая сумма нанесенного ущерба составила более 440 тысяч рублей.