Netflix показал первый трейлер нового сериала от создателя «Симпсонов»

Лос-Гатост (США), 23 июля. Американский телеканал Netflix выложил первый трейлер нового сериала «Разочарование» от автора популярного шоу «Симпсоны» Мэтта Грейнинга.

Новый сериал будет рассказывать о приключениях принцессы Бин, которая сбегает из дворца после несчастного случая с ее женихом на свадьбе, и ее друзей — эльфа Эльфо и демона Люси. Сюжет будет разворачиваться в условном сказочном мире и строиться на отсылках к различным фэнтезийным произведениям. В частности, в трейлере можно заметить пряничный домик ведьмы, который взрывают главные герои, а также железный трон из «Игры престолов».

«Разочарование» переняло у «Симпсонов» и «Футурамы» (еще один проект Грейнинга) общий стиль анимации. Кроме того, в проекте, судя по всему, будут задействованы некоторые актеры озвучки «Симсонов». Так, к примеру, в трейлере можно услышать голос, похожий на тот, которым разговаривали сестры-близнецы Сельма и Пэтти Бувье. Ожидается, что первые 10 серий будут показаны на Netflix уже 17 августа.