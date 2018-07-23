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Netflix показал первый трейлер нового сериала от создателя «Симпсонов»
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    Netflix показал первый трейлер нового сериала от создателя «Симпсонов»

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    Netflix показал первый трейлер нового сериала от создателя «Симпсонов»

    Лос-Гатост (США), 23 июля. Американский телеканал Netflix выложил первый трейлер нового сериала «Разочарование» от автора популярного шоу «Симпсоны» Мэтта Грейнинга.

    Новый сериал будет рассказывать о приключениях принцессы Бин, которая сбегает из дворца после несчастного случая с ее женихом на свадьбе, и ее друзей — эльфа Эльфо и демона Люси. Сюжет будет разворачиваться в условном сказочном мире и строиться на отсылках к  различным фэнтезийным произведениям. В частности, в трейлере можно заметить пряничный домик ведьмы, который взрывают главные герои, а также железный трон из «Игры престолов».

    «Разочарование» переняло у «Симпсонов» и «Футурамы» (еще один проект Грейнинга) общий стиль анимации. Кроме того, в проекте, судя по всему, будут задействованы некоторые актеры озвучки «Симсонов». Так, к примеру, в трейлере можно услышать голос, похожий на тот, которым разговаривали сестры-близнецы Сельма и Пэтти Бувье. Ожидается, что первые 10 серий будут показаны на Netflix уже 17 августа.

     

    Автор: Антон Соколов
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