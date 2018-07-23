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Казахстанские журналисты обвинили полицию в бездействии из-за убийства фигуриста Тена
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    Казахстанские журналисты обвинили полицию в бездействии из-за убийства фигуриста Тена

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    СМИ: Фигуриста Тена убили из-за действий полиции

    Алма-Ата, 23 июля. Фигурист Денис Тен мог бы остаться жив, если бы не действия казахстанской полиции. Об этом заявили журналисты казахстанские журналисты.

    Они выяснили, что ранее убийцу фигуриста поймали на краже. Мужчина снял зеркала с автомобиля жителя Астаны. Тогда пострадавший автовладелец не стал задерживать преступника, а  обратился в полицию и 23-летнего вора поймали. Он оказался ранее судимым и должен был ожидать суда в СИЗО.

    По словам журналистам, мужчину отпустили под подписку о невыезде. Затем рецидивист уехал из Астаны в Алма-Ату, где и совершил убийство фигуриста, сообщает «Газета.ru».

    Напомним, что призера Олимпиады-2014, казахстанского фигуриста Денис Тена зарезали, когда он попытался помешать грабителям снять с его автомобиля зеркала. Подозреваемый в убийстве признал свою вину.  Он пояснил, что не знал на кого напал.

     

     

    Автор: Денис Коробейников
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