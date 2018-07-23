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Украинский певец назвал недовольных победой Усика соотечественников «зловонными тряпками»
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    Украинский певец назвал недовольных победой Усика соотечественников «зловонными тряпками»

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    Украинский певец назвал недовольных победой Усика соотечественников «зловонными тряпками»

    Киев, 23 июля. Украинцам не нужны чемпионы, им все равно: поедут ли дети на конкурс «Евровидение», граждане страны не тревожатся из-за того, что в глазах мирового сообщества остаются «стремными» жителями, которые не уважают ни себя, ни других. Таким мнением поделился украинский музыкант и композитор Дмитрий Шуров, комментируя победу Александра Усика в Москве.

    Музыкант отметил, что после победы 31-летнего боксера Усика украинцы стали выражать недовольство по поводу лояльных слов и адекватного поведения спортсмена.

    «Как же замахали эти вечно зловонные тряпки. Вы осознаете, что нынешний имидж Украины в мире — стремные жители, которые не уважают ни себя ни других?» — жестко раскритиковал украинцев артист на своей странице в социальной сети Facebook.

    Шуров обвинил соотечественников в лжепатриотизме и подчеркнул, что украинцам не нужны чемпионы. Музыкант также назвал недовольных победой Усика граждан своей страны «лабораторными амебами», пишут украинские СМИ.

    «Вам ничего не надо, вы хотите побыстрее сесть в маршрутку. Самое крутое, что я вчера увидел, были слезы Усика», — подытожил исполнитель.

    Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что победа Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии в Москве может пошатнуть веру «в агрессию России против Украины».

    Украинский боксер в минувшее воскресенье одержал безоговорочную победу над Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

    Автор: Дана Балан
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