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Адвокат избитого в ярославской колонии рассказала ФАН, когда вернется в Россию
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    Адвокат избитого в ярославской колонии рассказала ФАН, когда вернется в Россию

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    Об угрозах узнала от источника: адвокат избитого в ярославской колонии покинула Россию

    Адвокат Ирина Бирюкова, защищавшего заключенного Евгения Макарова, избитого в колонии №1 в Ярославле сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, покинула Россию из-за угроз, о которых она узнала от своего источника. Об этом правозащитник заявила в интервью Федеральному агентству новостей.

    «О том, что мне угрожают, мне передал мой источник в Ярославле, с которым мы более года работаем, и ни разу его информация не подвергалась сомнению, — заявила Ирина Бирюкова. — Угрожали сотрудники (ФСИН. — Прим. ФАН) в присутствии осужденных, что будут мстить, в том числе и мне». 

    О поступивших угрозах адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» сообщила напрямую председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

    «В полицию я не заявляла, не считаю в данном случае это эффективным способом моей защиты. Я не верю нашей полиции. Обратилась к Бастрыкину с заявлением о госзащите», — объясняет собеседник ФАН. 

    Россию правозащитник покинула в субботу 21 июля. Называть страну своего пребывания она отказалась. Свой выезд Ирина считает временным и рассчитывает вернуться на родину, когда будет решен вопрос с ее безопасностью.

    «Убежище не просила, пока не считаю это необходимостью, — говорит Ирина Бирюкова. — В Россию надеюсь вернуться в скором времени».

    ФСИН тем временем распространила официальное сообщение о том, что шестеро сотрудников ярославской колонии задержаны после публикации видео с избиением заключенного.

    «Следователи установили личности почти всех сотрудников ФСИН, причастных к пыткам. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности», — сообщает ведомство.

    В следственном управлении СК РФ по Ярославской области заявили о начале проверки по фактам угроз в отношении Ирины Бирюковой.

    Автор: Павел Арабов
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