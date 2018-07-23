Ростуризм сообщил о возвращении всех клиентов «Натали Турс» в Россию

Москва, 23 июля. Все клиенты туроператора «Натали Турс», которые находились за границей по пакетным турам к моменту аннулирования всех туров, вернулись на родину.

По словам советника по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, за рубежом еще остались граждане РФ, купившие у данного туроператора только билеты на регулярные авиарейсы.

Как отметил Горин, пока остается нерешенным вопрос компенсации затраченных средств тем туристам, которые оплатили туры, но не улетели отдыхать, передает РИА Новости.

Агентство «ФедералПресс» сообщает, что сам туроператор не дает никакой публичной информации насчет этого.

Напомним, несколько дней назад прокуратура Москвы начала проверку туроператора «Натали Турс» после обращений пострадавших граждан.

«Натали Турс» с 4 июля аннулировала все туры до 30 сентября включительно из-за отсутствия средств на оплату услуг поставщикам. В момент аннулирования за рубежом находились около 3,5 тысячи клиентов туроператора.