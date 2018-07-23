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Новый виток «хлорного кризиса» угрожает Украине
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    Новый виток «хлорного кризиса» угрожает Украине

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    Новый виток «хлорного кризиса» угрожает Украине

    Киев, 23 июля. Новый виток «хлорного кризиса» угрожает Украине из-за действий антимонопольного комитета страны. Об этом заявил глава правления АО «Днепразот» Сергей Сидоров.

    По его словам, производство хлора снова может остановиться, если предприятие попадет под санкции, которые комитет намерен ввести за повышение цен на необходимый для очистки воды жидкий хлор.

     «Любой штраф автоматически приведет к остановке завода и потере производства», — подчеркнул он.

    Сидоров также напомнил, что ранее комитет уже штрафовал «Днепразот».

    Напомним, «Днепразот» является единственным производителем хлора на Украине. 15 июня предприятие прекратило работу из-за подорожания природного газа.

    Сегодня украинские СМИ сообщили, что жидкий хлор по выгодной цене готовы поставлять на Украину Румыния и Венгрия.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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