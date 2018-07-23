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Снос «Зимней вишни» в Кемерово транслируется в реальном времени
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    Снос «Зимней вишни» в Кемерово транслируется в реальном времени

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    Снос «Зимней вишни» в Кемерово транслируется в реальном времени

    Кемерово, 23 июля. За ходом работ по демонтажу и сносу ТРЦ «Зимняя вишня» можно наблюдать в прямом эфире. Специалисты снесут не только основное здание, но и баню с котельной, построенные рядом. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

    Сначала сносят именно баню, построенную рядом, затем уже будут демонтированы ТРЦ «Зимняя вишня» и котельная. Сроки окончания работ пока не известны. Ранее планировалось до 1 сентября 2018 года построить на месте ТРЦ сквер, однако строительство переносится на следующий год.

    Прямую трансляцию сноса можно смотреть с различных ракурсов, так как съемка осуществляется с трех камер.

    Автор: Софья Куликова
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