Россия и Сирия начали масштабную бомбардировку боевиков ИГИЛ: какую роль играют ВКС РФ в операции САА

ВКС РФ и ВВС Сирии активизировали авиаудары по позициям «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ) на юго-западе Сирии. Об этом пишет информационное агентство Reuters. Причиной этому послужили попытки боевиков занять районы, которые ранее были оставлены другими вооруженными группировками.

Кроме этого, как сообщают источники информагентства, отряды «Исламского государства», закрепившиеся на территории бассейна реки Ярмук, отразили недавнее наступление правительственных войск. По заявлениям сирийского командования, с помощью начавшихся авиаударов по позициям ИГИЛ уже удалось ликвидировать десятки террористов.

Как рассказал один из сирийских офицеров информагентсву Reuters, наиболее интенсивные боевые действия против «Исламского государства» сейчас ведутся в районе стратегической высоты — Тель-Джумма, где боевики ИГИЛ оказывают наиболее ожесточенное сопротивление наступающим подразделениям САА.

Активизацию российской и сирийской авиации на этом направлении Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член Экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

«Сразу бы хотелось отметить, что бои ведутся в приграничной зоне. Через границу поступала и продолжает поступать помощь боевикам, причем как тем, кто уже присягнул «Исламскому государству», так и тем, кто формально является вооруженной оппозицией. Собственно говоря, те, кто оказывает помощь террористам, им на самом деле все равно, кому помогать, главное — тем, кто воюет против официального Дамаска», — объяснил эксперт.

Несмотря на то, что на юго-западе Сирии остался относительно небольшой анклав «Исламского государства», по сравнению с территориями, которые уже освободили сирийские войска, там очень тяжело вести бои. Собеседник ФАН связывает это как раз с тем, что террористы подпитываются живой силой, оружием и боеприпасами, а также могут пересекать границу для лечения и восстановления.

«Мы знаем, что в этих приграничных зонах свои пять копеек в поддержку боевиков вносит в первую очередь Израиль. Голанские высоты — это то, за что Израиль борется больше всего. Конечно, для него выгоднее, если боевики будут сдерживать сирийские войска, так как Израиль опасается той Сирии, которая окрепла в боях. Поэтому где-то вольно или невольно идет его взаимодействие с террористами. А то, что он может с ними взаимодействовать говорят исторические факты. Например, можно вспомнить о том, что Израиль создавал такую группировку как ХАМАС. Неважно, что она сейчас ему самому причиняет вред. Когда-то Израиль создавал ХАМАС для противодействия группировки ФАТХ, которую возглавлял Ясир Арафат. Здесь — примерно то же самое. С израильской стороны также могут находиться представители США для оказания скрытной помощи боевикам различного толка», — добавил собеседник ФАН.

Александр Перенджиев считает, что террористы «Исламского государства», действующие на юго-западе Сирии сдаваться и идти на договоренности с официальным Дамаском не будут.

«И здесь уже действует только один принцип: «Если враг не сдается, то его уничтожают». И действительно врага придется уничтожать, потому что он не пойдет на переговоры. Поэтому сейчас наступает самый сложный этап операции правительственных войск на юго-западе. Но это не значит, что сирийская армия не достигнет цели. На юго-западе Сирии будет установлен мир, и я в этом не сомневаюсь», — уверен Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, немалую роль в этом сыграют Воздушно-космические силы Российской Федерации, которые будут не только наносить авиаудары непосредственно по скоплениям боевиков, но и по их транспортной инфраструктуре.

«В этом плане у наших ВКС уже есть положительный опыт по уничтожению и перекрытию коммуникаций. Я уверен, наше командование понимает, что невозможно будет покончить с боевиками в этих районах, не перекрыв эти коммуникации. Возможно, это поможет сирийцам сначала взять границу под контроль, чтобы окружить силы террористов, хотя бы занять какие-то участки, где проходят основные дороги. Поэтому роль ВКС РФ здесь, безусловно, велика. Стоит отметить, что наша авиация, надо отдать ей должное, научилась очень точно наносить воздушно-бомбовые удары. Именно умение ВКС РФ быстро и точечно наносить удары будет способствовать успеху по освобождению юго-запада Сирии», — заключил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.