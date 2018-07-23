Здесь будет город-ад: в водоснабжающих прудах Нижнего Тагила назревает экологическая катастрофа

В Нижнем Тагиле который год гниют водохранилища, гибнет рыба, пораженная паразитами, а из кранов идет бурая вода с отвратительным запахом.

Не напиться у воды

По данным последнего отчета Роспотребнадзора «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Свердловской области» за 2017 год, тагильчане оказались в особой зоне риска из-за канцерогенного воздействия хлороформа в питьевой воде. Среднестатистический житель этого города 5 раз в жизни рискует заболеть раком. И эта катастрофическая цифра напрямую связана с экологией.

Дело в том, что для питьевых нужд 360 000 своих жителей город берет воду из двух прудов: Верхневыйского и Черноисточинского. Вода из первого водохранилища поступает в дома без всякой очистки, щедро накачиваясь хлоркой в качестве дезинфекции, а очистные сооружения просто отсутствуют. Но деваться некуда, так что жители смирились с бурой жидкостью, текущей из кранов по тарифам водопроводной воды.

Что касается Черноисточинского пруда, из которого снабжается водой около 43% абонентов, то очистные сооружения там есть и даже работают, но в самом водоеме назревает экологическая катастрофа. Постепенно он становится болотом — со всеми вытекающими последствиями. Аномальный рост сине-зеленых водорослей, перегнивающих на дне, убивает живность и меняет экосистему.

Помимо отвратительного вида и запаха пруда, жители уже несколько лет подряд отмечают массовую гибель рыбы, время от времени всплывающей в прибрежных водах. Большая часть погибших особей оказывается поражена аргулезом — инвазивной болезнью, вызываемой рачком-паразитом аргулюсом ластовидным (в народе — карповыми вшами, или карпоедами).

А живая и внешне неповрежденная рыба плавает у поверхности, задыхаясь и пытаясь спастись. Сами тагильчане уже несколько лет боятся купаться в пруду, а особо одаренным смельчакам после заплывов приходится подолгу отмываться от запаха гнили и зеленого налета на теле.

Источник заразы

Сообщения о том, что Черноисточинский пруд погибает, в последнее время звучат все чаще. «Обезвоживание» Нижнего Тагила долгие годы замалчивалось, а местные чиновники оправдывали свое бездействие отсутствием средств. Но после того как на экологические проблемы города обратил внимание президент России Владимир Путин, пришлось зашевелиться. В настоящее время городские власти готовятся к концессионному соглашению по вопросу реконструкции водозабора. Но экологи уверены, что никакой чистой питьевой воды не будет, пока не проведут комплексное исследование экологической ситуации Черноисточинского водохранилища, требующее времени, сил и средств.

Одной из очевидных причин гибели пруда местные экологи считают регулярные сбросы воды из отстойников очистных сооружений компании ООО «Водоканал-НТ». Нижнетагильские общественники неоднократно фиксировали на фото, как организация сливает фекального цвета жидкость в больной пруд. Ситуация известна и природоохранной прокуратуре, но в данный момент прекратить стоки технически невозможно.

«Водоем сейчас эвтрофицируется, — сообщил ФАН Денис Исаков, прокурор Нижнетагильской природоохранной прокуратуры. — Проще говоря, он усиленно цветет, что приводит к заболачиванию. Для определения причин необходимо проведение научного исследования, и проводить его должно Минприроды Свердловской области, которому переданы полномочия по контролю над объектом. В ходе надзорных мероприятий мы беседовали с разными представителями научного сообщества и сделали вывод, что силами нашего управления мы можем лишь по мере сил следить за соблюдением природоохранного законодательства. Мы регулярно проводим проверки хозяйствующих субъектов, в том числе Водоканала. Также по нашим поручениям проводят рейдовые мероприятия администрация Горноуральского городского округа, министерство природы и Росприроднадзор».

Что касается влияния стоков на гибель пруда, прокуратура не может это комментировать, пока не проведены комплексные исследования. По сообщению Исакова, до текущего года Водоканал вообще имел разрешения Минприроды на сброс промывных сточных вод из шламонакопителей, но в феврале это разрешение не продлили. В любом случае, поскольку Черноисточинский пруд является частью государственного заказника, в него вообще ничего нельзя сливать, так что действия Водоканала по определению неправомерны.

В марте 2018 года Нижнетагильская природоохранная прокуратура привлекла предприятие к административной ответственности и вынесла представление о срочном принятии мер. Но когда меры будут предприняты на практике — неизвестно. Сейчас Водоканал вроде бы начал разрабатывать проект по отведению стоков в другой водоем (предварительно согласована река Черная). По крайней мере соответствующие документы были предоставлены в прокуратуру.

Но сливы продолжаются и остановить их невозможно, поскольку для города это означает аварийную ситуацию, а больше предприятию сбрасывать воду некуда.

«Мы держим ситуацию на контроле, — сообщил Исаков. — Но привлечь Водоканал за то, что они не начали работать в этом направлении раньше, уже невозможно. И прекратить эту деятельность — тоже, поскольку остановка предприятия оставит два крупнейших спальных района без холодной воды, а без горячей — весь город. Сколько времени займут проектирование и строительные работы — в настоящий момент сказать невозможно. Мы ежемесячно направляем им требования о предоставлении информации по текущей ситуации. К сожалению, дела у них движутся не с той скоростью, которая необходима».

История болезни

«Еще три-четыре года, и здесь будет город-ад, — обрисовал мрачные перспективы Нижнего Тагила член общественной палаты Свердловской области, председатель РОО «Экоправо» Андрей Волегов. — Черноисточинский пруд нуждается в срочной реабилитации. Но чтобы понять, какие средства потребуются на «лечение», надо определить источник болезни. Можно потратить колоссальные средства, вычистить водохранилище от донных отложений за полмиллиарда рублей, а потом окажется, что можно было обойтись превентивными мерами. Например, восстановив гидротехнические сооружения и возобновив регулярные нижние донные водоспуски. Полноценная диагностика позволит избежать нецелевого использования средств. В экспертном заключении должны быть четко прописаны методы реабилитации выявленных факторов. После этого стоит тратить деньги».

Черноисточинское водохранилище находится в собственности федералов, полномочия РФ на местном уровне исполняет региональное министерство природных ресурсов. Для спасения жителей в 2016 году даже разработали специальный комплексный план на 2017–2018 гг., назначив ответственным за «Экологическую реабилитацию Черноисточинского водохранилища, источника питьевого водоснабжения г. Нижний Тагил» городскую администрацию. И та в январе 2017 года даже объявила конкурс на проведение соответствующего исследования.

Работу ученых оценили в 11 млн рублей. Но тут вмешалось областное министерство природных ресурсов с заявлением, что стоимость работ завышена и для такого мероприятия вполне достаточно 5 млн рублей, так что конкурс надо немедленно отменять. Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов так и поступил, после чего попросил у области дополнительных средств на новый конкурс. Средства были получены и утверждены в декабре 2017 года. Но внезапно Сергей Носов написал письмо в Минприроды и потребовал, чтобы исследования они организовывали сами.

«Администрация города тогда отказалась этим заниматься на основании того, что пруд федеральный, — пояснил Волегов. — И в Минприроды могли бы взять это на себя, но в этом случае им пришлось бы объяснять, почему на один и тот же проект средства выделяются дважды».

Так были потеряны полтора бесценных для пруда года, а в мае 2018 года Сергей Носов покинул свой пост. Владислав Пинаев, временно исполняющий обязанности главы, в должность пока не вступил, так что этим летом Нижний Тагил фактически остался не только обезвоженным, но и обезглавленным. Но экологи настаивают на том, что выход из ситуации есть и что повлиять на ход событий может губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Водоканал как арендатор собственности города: водоочистных станций и сетей — напрямую повлиять на процесс принятия решений не может, — заявил Волегов. — И спасти положение может только губернатор. Город обезглавлен, все карты в руках Куйвашева, только ему по силам разложить этот пасьянс. Он может потребовать четкого выполнения плана по комплексной реабилитации Черноисточинского пруда в рамках действующей, но не выполняющейся программы».

В настоящий момент РОО «Экоправо» направило губернатору Евгению Куйвашеву просьбу взять на контроль спасение гибнущего Чертоисточинского пруда. А Федеральное агентство новостей, со своей стороны, продолжит следить за судьбой обезвоженных жителей и надеяться, что водохранилище, снабжающее водой половину города, все же не превратится в болото и Нижнему Тагилу удастся избежать экологической катастрофы.