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Члены семей погибших в Сирии военных встретились с верховным муфтием САР в Дамаске
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    Члены семей погибших в Сирии военных встретились с верховным муфтием САР в Дамаске

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    Члены семей погибших в Сирии военных встретились с верховным муфтием САР в Дамаске

    Дамаск, 23 июля. Члены семей российских и сирийских военнослужащих, которые погибли при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, встретились с верховным муфтием Сирии Ахмадом Бадреддином Хассуном в мечети Омейядов — самой большой мечети Дамаска, одной из крупнейших и древнейших в мире.

    Обращаясь к членам семей павших военных, муфтий указал на то, что САР всегда будет благодарить Россию и никогда не забудет пролитой крови на ее земле. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина, который, по словам муфтия, встал на сторону правды и воюет за нее.

    «Мы рассчитываем, что и в России и в Сирии память о наших героях будет жить вечно», — обратился муфтий к присутствующим на встрече.

    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводит операцию против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1) с сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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