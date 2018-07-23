Многолетние ошибки властей Новгорода могут лишить горожан общественного транспорта

«Результатом дальновидности властей города и Всемирного банка реконструкции и развития явилось их взаимное желание оснастить Новгород комфортабельными и приятными глазу машинами. Ровно 80 «мерседесов» побегут по дорогам древнего города, почти половина ныне существующего парка общественного транспорта. За удовольствие, а это 14 миллионов долларов США, надо платить, но не сразу, а через семь лет. Вы получали удовольствие в кредит?»

Эту запись местного телевидения, датированную октябрем 1996 года, мне удалось отыскать в архиве одной региональной телекомпании. Но то, что 22 года назад представлялось верхом дальновидности, сегодня оказалось вредным и крайне глупым решением, ведь за белые «мерседесы» турецкой сборки, которые уже давно списали в утиль, город расплачивается до сих пор.

Брали кредит в долларах, отдавать пришлось в рублях по курсу, который за эти годы существенно вырос. Но для горожан это еще и точка отсчета в череде крайне непродуманных решений в вопросе планирования развития общественного транспорта Великого Новгорода.

Следующим шагом, который обернулся впоследствии настоящим транспортным коллапсом, стало решение о списании практически всего парка подвижного состава перевозчиком МУП ПАТ-2, ныне — ОАО «Автобусный парк». Вместо этого транспортники взяли в аренду у компании «Питеравто» из Санкт-Петербурга 92 автобуса ЛИАЗ.

Автобусы были почти новые и работали на метане, что для экологии древнего города являлось весьма существенным моментом, вот только аренда... Пять миллионов рублей ежемесячно, износ техники не учитывался, права выкупа не предусматривалось. Договоры аренды были заключены 23 декабря 2011 года и 4 апреля 2012 года.

«Никаких расходов для бюджета города и области, обновление автобусного парка — результат сотрудничества чиновников с частной компанией «Питеравто», ежемесячная экономия на топливе позволяет окупать лизинговые платежи», — бодро рапортовала местная телекомпания в мае 2012 года.

Губернатор Сергей Митин и вице-губернатор Арнольд Шалмуев, позднее осужденный на 8 лет 10 месяцев по знаменитому «дорожному делу» (дело о хищении средств, выделенных на ремонт дорог в Новгородской области), весело позировали на фоне пригнанных на центральную площадь города ЛИАЗов. Казалось, вот оно, счастье.

Но проблемы нарастали. В бюджете области не нашлось денег для компенсации автотранспортникам выпадающих доходов за перевозку льготных категорий граждан. Чтобы не возвращать деньги — к тому времени долг бюджета составил без малого 200 миллионов рублей, — было принято решение о безвозмездной передаче акций «Автобусного парка» из городской собственности в областную, за это проголосовала Дума Великого Новгорода на заседании 15 декабря 2014 года.

А с 1 января 2015 года полномочия по организации транспортного обслуживания населения переданы правительству Новгородской области. Общественность до сих пор считает, что это решение продавил через местное отделение «Единой России» губернатор Митин, чтобы не платить долги «Автобусному парку».

«Я считаю, что целью передачи полномочий по организации транспортного обслуживания населения с городского уровня на областной было фактическое списание (реструктуризация в самом невыгодном для предприятия виде) долга правительства Новгородской области перед перевозчиком ОАО «Автобусный парк» — за компенсацию выпадающих доходов.

Дальнейшие действия экс-губернатора и его подчиненных подтвердили мои доводы», — комментирует ситуацию активистка Оксана Сергеева, которая на протяжении нескольких лет занимается вопросами транспортного обслуживания населения в Великом Новгороде.

Дальше был транспортный коллапс 12 октября 2016 года, когда новгородцев ни департамент транспорта как орган, обязанный осуществлять контроль за перевозчиками, ни сам перевозчик не удосужились предупредить о невыходе автобусов на маршруты.

А тут еще новая напасть. Контрольно-счетная палата Великого Новгорода произвела проверку хозяйственной деятельности ОАО «Автобусный парк» и его правопредшественника, МУП «ПАТ-2», с сентября 2013 года по октябрь 2016 года.

Выяснилось, что заключение договоров аренды с «Питеравто» привело к увеличению общих затрат предприятия в 2012 году почти на 50 миллионов рублей, перевозчик закончил год с убытком в 105 миллионов. Финансовое положение усугублялось тем, что предприятие регулярно недополучало из бюджетов разных уровней выпадающие доходы за перевозку льготных категорий граждан.

Когда сменился собственник, за аренду «Питеравто» платить перестали, специалисты предприятия-перевозчика посчитали, что вместо пяти миллионов рублей в месяц арендодатель должен получать всего 1,4 миллиона рублей. Разумеется, арендодатель с таким предложением согласен не был. Долгих два года никто не платил за аренду, и когда долг составил 100 миллионов рублей, «Питеравто» просто увел все автобусы — под покровом ночи колонна из газовых ЛИАЗов покинула город.

Позднее мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев утверждал, что «Питеравто» в Великий Новгород привел Сергей Митин, в те годы — губернатор Новгородской области. Сам Сергей Митин отмалчивался и давал понять, что во всем виноват градоначальник.

Но 12 октября 2016 года горожане запомнят надолго. В этот день вместо привычных ЛИАЗов на маршруты вышли ПАЗики, «Икарусы», отжившие свой век. Расписание не соблюдалось, вернулась забытая с советских времен толчея в автобусах. Транспортная инфраструктура города разом откатилась в начало 90-х. PR-службе перевозчика даже пришлось педалировать тему ностальгии по «советским «Икарусам», впрочем, безуспешно.

Покупка нескольких китайских автобусов ситуацию не исправила, а выяснение отношений между губернатором и мэром горожан на фоне транспортного коллапса волновало слабо.

Но времена меняются и губернаторы меняются вместе с ними. На смену Сергею Митину в Новгородскую область пришел Андрей Никитин, экс-руководитель «Агентства стратегических инициатив». Вместе с областью Андрею Сергеевичу достались и ее проблемы, в том числе транспортные.

Денег в бюджете на новые автобусы не было, у перевозчиков их не было тоже — они работали в убыток, едва сводя концы с концами. Дело в том, что себестоимость эксплуатации старых машин значительно выше, чем новых. Часто с одного «древнего» автобуса запчасти снимались и ставились на другой.

Ситуацию усугубила и разнокалиберность подвижного состава, на разные автобусы нужен разный набор запчастей. Горожане тоже устали от толкотни в маленьких ПАЗиках и китайских Ютонах. Команда губернатора Никитина нашла выход. То есть это им показалось, что нашла...

Правительство Москвы безвозмездно, то есть даром, передало 49 подержанных автобусов марок МАЗ-107066 и Волжанин-6270 2007–2009 годов выпуска Великому Новгороду, точнее автотранспортному предприятию «Автобусный парк».

«Это же хорошая новость, что появится сорок с лишним автобусов! Люди сразу увидят качество другое. Оно будет не идеальным, но лучше, чем то, что есть», — заявил губернатор Никитин в интервью изданию «Новгород.ру».

Проблему выпадающих доходов, однако, получение списанных столицей автобусов правительство Новгородской области не решило, а себестоимость эксплуатации автохлама не уменьшилась. Кроме того, цена на бензин и дизельное топливо существенно выросла. Перевозчики настойчиво заговорили о повышении тарифов на проезд.

В принципе, их устроил бы любой вариант — можно было не повышать цену проезда, но тогда областной бюджет должен дотировать перевозки. Практика, замечу, нормальная в большинстве стран мира и городов России. Но для Великого Новгорода она оказалась (или показалась правительству Никитина?) неприемлемой. Решено было поднять стоимость проезда, предварительно, как заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Станислав Шульцев, за счет автоперевозчиков, внедрив электронную систему оплаты проезда.

И в этом заявлении министра транспорта Шульцева есть доля лукавства. Если речь идет о внедрении чего-то за счет хозяйствующего субъекта, понятно, что эти расходы хозяйствующий субъект переложит на плечи и кошельки конечного потребителя — пассажира. Внедрение новой электронной системы обошлось перевозчикам в более чем 5 миллионов рублей.

Транспортная карта «Береста», на покупку которой необходимо потратить 50 рублей, дает право прокатиться на автобусе за 25 рублей. Тем, кто хочет оплатить проезд наличными или банковской картой, необходимо раскошелиться на 27 рублей. До 1 июля 2018 года проезд в общественном транспорте стоил 22 рубля.

Перевозчики довольны, они стали работать «в ноль» — о прибыли речь, разумеется, не идет — но не в убыток, как раньше. Но зароптали пассажиры, ведь цена за проезд явно не соответствует качеству оказания услуги. В первые дни после повышения оплаты ни одна покупка билета у кондуктора не обходилась без возмущенной тирады, иногда не совсем цензурной.

Сейчас, конечно, страсти поутихли, но напряжение сохранилось. Много нареканий и на автохлам из Москвы: в летнюю жару окна закрыты, печки в салоне раскалены. Эти автобусы когда-то были оборудованы кондиционерами, но от старости система охлаждения пришла в негодность, починить же ее денег у перевозчиков нет.

Кроме того, если сравнивать цены, во Пскове разовая поездка стоит 23 рубля, в Твери — 21 рубль, в Петрозаводске — 25 рублей, но нигде нет такого убитого подвижного состава, как в Великом Новгороде.

«Цена в 27 рублей не соответствует расстояниям и качеству обслуживания. Вместо того, чтобы работать на рост пассажиропотока, предлагая разнообразное тарифное меню, бесплатные пересадки, увеличение скорости за счет выделенных полос и другие меры, перевозчик повышает стоимость проезда при стабильно низком качестве сервиса — гнилые и грязные салоны, непунктуальность, отсутствие расписания и карты маршрутов на остановках.

Подобные меры не побуждают людей пользоваться общественным транспортом. В целом нет ощущения, что существует стратегия развития общественного транспорта. Если бы все понимали, к чему должен прийти город через 5–20 лет, то, возможно, и повышение стоимости проезда, работающее на достижение запланированных целей, воспринималось бы более позитивно», — говорит Анна Соколова, урбанист, соорганизатор общественного движения «Новый город».

Не стоит сбрасывать со счетов и политический аспект: 9 сентября в Великом Новгороде состоятся выборы в городскую Думу и уже сейчас оппозиционные партии взяли на вооружение лозунг отмены повышения цены проезда в общественном транспорте.

«Единая Россия» предпочитает отмалчиваться. Вообще, власти неохотно комментируют непопулярную меру и не идут на контакт с возмущенными горожанами. Как бы цена в 27 рублей не стала для губернатора Никитина ценой формирования неподконтрольного ему городского парламента...