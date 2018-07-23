Европа ревнует: в Госдуме оценили слова евродепутата о победе Путина над Трампом

Встреча президентов России и США в Хельсинки завершилась победой Владимира Путина над Дональдом Трампом. Так считает член международного комитета Европарламента от Лондона Чарльз Тэннок.

В интервью РИА Новости евродепутат заявил, что «Путин явно вел встречу, а Трамп охотней становился на сторону Путина, чем на сторону собственных спецслужб».

«Это была победа Путина. Позицию Трампа не очень хорошо восприняли как в США, так и в Европе. Даже мне было неудобно за него, а я не американец», — приводит слова Чарльза Тэннока информагентство.

По мнению депутата Госдумы Константина Затулина, эти слова евродепутата свидетельствуют о ревности Европы к Трампу.

«Европа ревнует Америку к России. Поэтому и говорит, что ей неудобно за Трампа. Дело в том, что у Европы не складываются отношения с ним. Но она негодует, если кто-то, как Путин, демонстрирует некое взаимопонимание с американским лидером», — считает российский парламентарий.

Константин Затулин отметил, что в отношениях между Европой и США были разные периоды, но при этом европейцы всегда «держали язык за зубами». Однако встреча Путина и Трампа, состоявшаяся 16 июля в Хельсинки, заставила Европу открыто и откровенно высказать свое недовольство.

«Европу шокирует, что Трамп, которому она доверила лидерство на Западе, абсолютно не щадит ее самолюбие. Европу возмущает, что Трамп во многом соглашался с Путиным на встрече в Хельсинки, что на пресс-конференции президенты США и России выглядели взаимосговорчивыми. Европейских лидеров, поставивших на русофобию, таких как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, это жутко раздражает», — продолжил Константин Затулин.

Именно поэтому спустя неделю после встречи американского и российского лидеров разговоры об этом в Европе не утихают. Они все еще актуальны.

«Европейцы пытаются уцепиться за какие-то фалды Трампа, навязать ему какие-то темы, вдогонку напомнить, что он обещал не забыть про Скрипалей, и так далее. Это очень характеризует Европу», — заключил депутат Госдумы.

Ранее Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что «лживые СМИ» пытаются принизить его «великолепную встречу с Путиным». Во время этой встречи, напомним, лидеры США и России более двух часов беседовали тет-а-тет, а затем — в расширенном составе.

На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин назвал встречу с Дональдом Трампом в целом успешной. Оба лидера заявили о намерении улучшить отношения между странами. За это Трампа подвергли жесткой критике его политические оппоненты.