Сирия: ФАН публикует видео из восстановленного рынка в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 27 июля. После семи лет молчания древний рынок Аль-Хал, находящийся в освобожденных кварталах Дейр-эз-Зора, возвращается к жизни, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

Постепенно открываются отремонтированные местными жителями магазины, на рынок возвращаются оптовики. Свежие овощи и фрукты каждый день поступают на прилавки Аль-Хала. Теперь жители ближайших районов Дейр-эз-Зора получают питание исключительно с этого рынка, который работает день и ночь. Кроме того, торговцы Аль-Хала поставляют фрукты и овощи в отдаленные города, такие как Меядин и Абу-Кемаль. Сейчас оба пункта возвращаются к нормальной жизни.

Открытие рынка Аль-Хал в районах, пострадавших от боевиков, является экономически важным шагом для региона. В первую очередь это позволит жителям соседних районов Аль-Хамидии и Аль-Джубейлы вернутся в освобожденные окрестности Дейр-эз-Зора.

В распоряжении ФАН оказалось видео, на кадрах которого видно, как сейчас выглядит древний сирийский рынок Аль-Хал:

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с места ремонта рынка Аль-Хал, пострадавшего от рук боевиков. Восстановлением этого района занималась военная жилищная корпорация и генеральная компания по дорогам и мостам.

Район, где расположен рынок Аль-Хал, очень важен для сирийцев, поскольку именно он возглавляет параллельную реке Евфрат улицу и соединяет обе стороны города. Власти также планируют восстановить рынок Аль-Кассабин, который был построен еще до начала военного конфликта в Сирии — в 2010 году.

Тем временем, сам Дейр-эз-Зор, также пострадавший от боевиков, восстанавливается после освобождения. Так, в восточном районе города появился лагерь добровольцев. Они занимаются уборкой центральных площадок — очищают их от обломков и руин.