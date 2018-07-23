Сирия новости 23 июля 16.30: ВКС РФ атакуют ИГ в Даръа, при взрыве в Алеппо пострадало более 30 гражданских

Сирия, 23 июля. ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ1 на западе Даръа, при взрыве в Алеппо пострадало более 30 человек, курды и ВВС коалиции продолжают бить по поселениям Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции ИГ в Даръа.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Даръа.

Курды: обстреливают поселения Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

850 сирийских беженцев возвращаются в свои дома в Западном Каламуне из лагерей в Ливане, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@sayed_ridha). По сведениям автора публикации, гражданские переходят границу на переправе Замрин.

Twitter-канал (@ lcmporter) пишет, что в городе Дума Восточной Гуты активно ведутся работы по разбору завалов. Напомним, этот район провинции Дамаск был освобожден от незаконных вооруженных формирований в апреле этого года. По данным Российского центра приема, распределения и размещения беженцев, с момента, когда контроль над оазисом перешел к сирийской армии, в регион вернулось более 100 тысяч гражданских.

Провинция Алеппо

В населенном пункте Ахтарин на севере провинции Алеппо сдетонировало СВУ, заложенное в автомобиле, пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По информации автора публикации, в результате инцидента погиб один мирный житель поселения, еще 30 гражданских получили ранения.

Другой Twitter-канал (@ Wildan3453) сообщает, что при взрыве недалеко от города Аль-Атареб в западной части региона пострадал молодой человек.

Источник пишет в Twitter (@ UNHCRinSYRIA), что в ряд поселений провинции Алеппо прибыла гуманитарная помощь.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор пишет в своем микроблоге в Twitter (@monaalami), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжают вести артиллерийский обстрел предполагаемых укрытий террористов «Исламского государства» в поселениях региона. Курды действуют в провинции при поддержке ВВС международной коалиции. Информационное агентство SANA передает, что авиация возглавляемого США западного альянса атакует населенный пункт Ас-Суса. Ранее под огнем ВВС коалиции пострадало несколько мирных жителей. При этом сведений о потерях в рядах ИГИЛ1 не поступало.

Провинция Даръа

Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что российская авиация продолжает наносить удары по местам, где скрываются террористы подконтрольного ИГИЛ формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид». В результате точечных ударов ВКС РФ уничтожено несколько объектов «Исламского государства» в районе бассейна реки Ярмук.

Под прикрытием военных самолетов позиции радикальных исламистов в западной части провинции Даръа атакует Сирийская арабская армия (САА). Ранее сообщалось, что в эпицентре противостояния находится стратегически важный холм Телль Джуму.

Ирак

Ранее сообщалось, что три террориста «Исламского государства» ворвались в здание администрации города Эрбиль и открыли стрельбу. В результате атаки ранения получили два сотрудника службы безопасности учреждения. Информационное агентство Iraqi News пишет, что полицейским удалось схватить боевиков ИГ. Двое радикальных исламистов было ликвидировано, еще одного взяли под стражу.

ВВС Ирака нанесли удары по местам скопления ИГ в провинции Дияла, передает Iraqi News. В результате боевых вылетов иракской авиации уничтожено два командира ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)