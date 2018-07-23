Производители лекарственных препаратов не хотят идти в Ульяновскую область

Федеральное агентство новостей уже писало о том, что в Ульяновской области сложилась катастрофическая ситуация с обеспечением лекарствами и расходными материалами больниц. Эта проблема возникла благодаря коррупционной схеме госзакупок, проводимой региональным министерством здравоохранения и «Ульяновскфармацией».

После проверки данных фактов Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело пока только по одному эпизоду, задержаны три высокопоставленных чиновника. Еще один — сам министр — находится в больнице, поэтому пока недоступен для следствия. Однако выясняется, что вопрос решить не удалось. Если раньше именно руководители здравоохранения области не пускали на рынок производителей, закупая лекарства по бешеным ценам у перекупщиков, то теперь сами фармпредприятия не хотят работать с больницами — последние из-за действий чиновников обнищали настолько, что просто не в состоянии оплатить счета за самые дешевые препараты.

«Сейчас другой вопрос по ряду больниц вылез, — рассказал корреспонденту ФАН депутат Государственной думы Алексей Куринный, сам работавший врачом в Ульяновской области. — Дело в том, что они набрали долгов за все время существования этой схемы. И сейчас средняя районная больница должна 40-50 миллионов рублей, и поставщики не очень желают выходить на торги. Потому что долги тянутся уже несколько лет, и они не рассчитываются ни за лекарственные препараты, ни за расходные материалы. Поставщики просто не выходят на торги и ничего не поставляют, знают, что денег не получат в ближайшей перспективе».

В самом министерстве здравоохранения об этой ситуации знают, первую закупку уже провели, и в часть больниц уже поступили некоторые лекарства. Но что будет в дальнейшем — неизвестно. Денег нет, и взять их неоткуда.

Государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть им. В. А. Егорова» (ГУЗ ЦКМС) — крупнейшая больница в Засвияжском районе Ульяновска, самого крупном в городе, где проживают более 224 тысяч человек. По сути, это единственная стационарная больница, обслуживающая четверть миллиона жителей. На данный момент у больницы более 150 миллионов рублей долгов. Только в этом году в арбитражный суд с начала года поступило 53 иска от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Все они — по неоплаченным счетам за предоставленные услуги. Суммы разные: начиная от копеечных за обслуживание лифтов до многомиллионных за лекарственные препараты.

Например, «Торговый дом СПП» за организацию питания требует с больницы задолженность с 2014 по 2017 год в размере 9 530 559 рублей и с начала этого года — 17 962 340 рублей. ООО «МаксПласт» подал иск на сумму свыше 11 миллионов рублей за текущий ремонт, хотя весь контракт стоил чуть более 17 миллионов рублей. То есть больница смогла оплатить лишь треть суммы государственного контракта. Более 300 тысяч рублей стационар задолжал «Ульяновскцентргазу». Есть долги по электричеству, коммунальным услугам, фактически больница разорена.

Чуть более месяца назад в больнице был назначен новый главный врач — Максим Мидленко, который пытается хоть как-то разрешить ситуацию. Ему удалось добыть для больницы физраствор — до июля этого года в больнице не было даже его. Но физраствора хватит на 1-2 месяца, а что будет дальше, неясно.

«150 миллионов долгов. Сейчас пытаемся каким-то образом ситуацию смягчить, — рассказал источник в стационаре. — Ни о каких своих закупках нет и речи. В министерстве здравоохранения области говорят — делайте что хотите. Мы заложники в этой ситуации. Месяц-два продержимся, а потом неизвестно. Мы по майским указам в прошлом и в этом году повышали заработную плату, а денег никто на это не дал. Поэтому, повысив зарплату, сделали внутреннее заимствование».

Еще хуже дела обстоят в районах области. Например, ГУЗ «Новомалыклинская районная больница» — в числе передовых в области. Там собрался в свое время уникальный коллектив — главный врач привез лучших специалистов из Кургана. Местные хирурги стажировались за границей. Сюда приезжают лечиться люди из Татарстана.

До 2017 года больница вообще не имела кредиторских задолженностей. Но потом, в результате коррупционных госзакупок областных чиновников, больница быстро обнищала. Для сравнения — с 2006 года по 2017-й, то есть за 11 лет, в суды поступило всего 30 исков на больницу. С 2017 года по сегодняшний день, то есть за один год, зарегистрировано уже 29 исков.

Сейчас за стационаром — 30 миллионов рублей долга. Больница должна за лекарственные препараты (часть долга перешла с 2017 года), коммунальные услуги, а также должны быть выплачены налоги. Лекарства в больнице еще пока есть, а вот медицинские изделия уже закончились. Стационар живет пока за счет спонсоров и пациентов. Область недофинансировала только одну Новомалыклинскую больницу на 55 миллионов рублей. Загруженность больницы 100%-ная. При сложившейся ситуации РБ может нормально функционировать еще две недели — а потом лечить людей будет просто нечем, если областные чиновники срочно не выделят деньги.

В соседнем Мелекесском районе, в котором проживают порядка 40 тысяч человек, вообще нет своего стационара. Поэтому все, кто здесь проживает, приписаны к Новомалыклинской больнице, в которой создан межрайонный хирургический стационар. Раньше была и в Мелекесском районе больница. Она располагалась в центре, в городе Димитровград. В 2006 году больница отошла ФМБА, а людей из деревень и сел перевели в Новую Малыклу.

«Это вопрос финансирования на сегодня, — объясняет Алексей Куринный. — Это вопрос органов государственной власти. Переговоров и гарантий соответствующих, что будет оплата хотя бы текущих платежей. Я уж не говорю про все долги, которые там накопились. Это 1 миллиард 200 миллионов по Ульяновской области, по всем видам учреждений».

Последнюю госзакупку на 500 миллионов министерство здравоохранения Ульяновской области проводило в марте этого года. Естественно, выиграла контракт «Ульяновскфармация», как уже выявил Следственный комитет, — вследствие коррупционной схемы, созданной чиновниками области. С тех пор не было приобретено ни одного лекарства для больниц, и это при долге 1,2 миллиарда рублей.

Зато в Ульяновске усиленно занимаются благоустройством города и районов. Местные жители уже смеются над тем, сколько чиновники во главе с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым вкладывают денег в создание красивой картинки — показать столичному руководству, что на родине Ленина все хорошо. Например, зачем-то опять меняют в центре города бордюры на новые. Хотя и старые были вполне пристойные.

32 миллиона выделено на благоустройство жилых кварталов в городе Димитровграде, центре Мелекесского района. Вот только непонятно — зачем? Димитровград строился прямо в лесу без вырубки деревьев, поэтому во дворах многоквартирных домов растут сосны, чем могут похвастать немногие города мира. Вряд ли необходимы такие затраты на их благоустройство. Возможно, эти деньги было бы лучше перераспределить в Новомалыклинскую больницу, куда ездит лечиться весь район.

На проведение историко-культурных экспертиз по зданиям Ульяновска ежегодно тратят миллионы. Хотя исторический центр сохранился только на одной улице, той самой, где жил в детстве будущий вождь мирового пролетариата, — она еще с советских времен является заповедником-музеем. Может, логичнее выделить эти деньги Ульяновской областной больнице, с которой петербургский «Альфа-мед» требует более 51 миллиона рублей за поставленную фармацевтическую продукцию? При этом сама областная больница не в состоянии оплатить даже задолженность за электричество в 30 тысяч рублей.