Большинство граждан ФРГ поддерживают «Северный поток — 2»

Берлин, 23 июля. Более половины опрошенных граждан Германии поддерживают дальнейшую реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Forsa.

По данным исследования, в котором приняли участие порядка тысячи человек, большинство опрошенных жителей ФРГ (66%) поддержали дальнейшее строительство трубопровода, полагая, что «тем самым снабжение Германии природным газом будет надежнее». Против проекта выступили лишь 23%.

Напомним, ввод газопровода в строй назначен на конец 2019 года. Проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза и имеет решающее значение для Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО выступил против реализации проекта «Северный поток — 2». Он предупредил ФРГ о том, что она может оказаться в зависимости от российских поставок. Немецкая сторона ответила США, что руководствуется своими экономическими интересами в этом вопросе.