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Экономика
Большинство граждан ФРГ поддерживают «Северный поток — 2»
Экономика
Большинство граждан ФРГ поддерживают «Северный поток — 2»
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    Большинство граждан ФРГ поддерживают «Северный поток — 2»

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    Большинство граждан ФРГ поддерживают «Северный поток — 2»

    Берлин, 23 июля. Более половины опрошенных граждан Германии поддерживают дальнейшую реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Forsa.

    По данным исследования, в котором приняли участие порядка тысячи человек, большинство опрошенных жителей ФРГ (66%) поддержали дальнейшее строительство трубопровода, полагая, что «тем самым снабжение Германии природным газом будет надежнее». Против проекта выступили лишь 23%.

    Напомним, ввод газопровода в строй назначен на конец 2019 года. Проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза и имеет решающее значение для Европы.

    Ранее президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО выступил против реализации проекта «Северный поток — 2». Он предупредил ФРГ о том, что она может оказаться в зависимости от российских поставок. Немецкая сторона ответила США, что руководствуется своими экономическими интересами в этом вопросе.

    Автор: Екатерина Кухарева
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