Зобнин назвал себя худшим игроком сборной России на ЧМ-2018

Москва, 23 июля. Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал свое участие в ЧМ, назвав себя худшим игроком сборной.

По его словам, он много играл в обороне , однако созидательной игры у него не получилось. Зобнин отметил, что у него было мало обостряющих моментов.

«Я себя не считаю одним из лучших, а даже наоборот. Если порассуждать, то хотелось бы сыграть лучше. Обостряющих моментов у меня было мало. Главное — что удалось сыграть во благо команды», — передает "Газета.ru" слова полузащитника.

Отметим, что на ЧМ сборная России впервые дошла до ¼ финала, где проиграла сборной Хорватии.