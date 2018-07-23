Меню
ЧМ-2018
Зобнин назвал себя худшим игроком сборной России на ЧМ-2018
Экономика
Большинство граждан ФРГ поддерживают «Северный поток — 2»
Следующая новость
Загрузка...

    Зобнин назвал себя худшим игроком сборной России на ЧМ-2018

    47

    Зобнин назвал себя худшим игроком сборной России на ЧМ-2018Москва, 23 июля. Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал свое участие в ЧМ, назвав себя худшим игроком сборной.

    По его словам, он много играл в обороне , однако созидательной игры у него не получилось. Зобнин отметил, что у него было мало обостряющих моментов.

    «Я себя не считаю одним из лучших, а даже наоборот. Если порассуждать, то хотелось бы сыграть лучше. Обостряющих моментов у меня было мало. Главное — что удалось сыграть во благо команды»,   — передает "Газета.ru" слова полузащитника.

    Отметим, что на ЧМ сборная России впервые дошла до ¼ финала, где проиграла сборной  Хорватии.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.