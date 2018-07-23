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Украина готовится ввести санкции против российских портов
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    Украина готовится ввести санкции против российских портов

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    Украина готовится ввести санкции против российских портов

    Киев, 23 июля. Украинские власти хотят ввести санкции против российских портов в ответ на задержание украинских кораблей в Азовском море. Об этом в понедельник заявил глава министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

    По данным украинских СМИ, киевское руководство в настоящий момент ведет переговоры на этот счет с Брюсселем и Вашингтоном.

    «Зеркальные меры должны быть применены к портам России в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов. Мы над этим сейчас работаем, и я рассчитываю, что это будет сделано», — отметил украинский министр.

    Напомним, ранее глава Украины Петр Порошенко заявил, что Москва якобы может «атаковать Мариуполь и другие порты на Азовском море». Он добавил, что в последнее время Россия увеличила количество досмотров судов, направляющихся в украинские порты.

    Стоит отметить, что накануне в дипломатическом ведомстве Украины признали право российских пограничников досматривать корабли в Азовском море. При этом в украинском МИД подчеркнули, что жалоб от украинских капитанов и судовладельцев не поступало.

    Автор: Дана Балан
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