Кустурица рассказал, что угрожает существованию кинотеатров

Москва, 23 июля. Традиционные кинотеатры как способ проведения досуга и просмотра кинолент на большом экране уйдут в прошлое из-за увлечения общества сериалами. Об этом заявил знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица.

По его словам, существование кинотеатров находится под угрозой ввиду того, что зрители все чаще выбирают просмотр многосерийных лент по телевизору в домашней обстановке.

«Кинематограф будет, но в другой форме», — считает Кустурица.

Режиссер полагает, что традиционные жанры кино и его направления сохранятся, однако изменится форма их просмотра.

По мнению Кустурицы, перемены произойдут не в ближайшие пару лет, поэтому он не боится планировать проекты для большого экрана. Например, режиссер намерен снять кинокартину по повести Чингиза Айтматова «Белое облако Чингисхана», а также обещает подготовить кино в России, передает ТАСС.

В середине июля стало известно, что Кустурица сыграет в российско-сербском фильме «Балканский рубеж», съемки картины проходят в Белграде.