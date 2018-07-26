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Сирия: жители провинции Даръа приветствуют возвращение САА — видео ФАН
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    Сирия: жители провинции Даръа приветствуют возвращение САА — видео ФАН

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    Сирия: жители провинции Даръа приветствуют возвращение САА — видео ФАН

    Дамаск, 26 июля. Десятки жителей сирийской провинции Даръа собрались в городе Гассим, чтобы поддержать Сирийскую арабскую армия (САА) в войне против терроризма. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

    Участники акции собрались на главной площади города, держа в руках национальные флаги Сирийской Арабской Республики и фотографии президента САР Башара Асада. Люди также скандировали победные лозунги и традиционные сирийские песни, выражая, таким образом, свою радость по поводу славных побед сирийской правительственной армии в борьбе против вооруженных террористических организаций и возвращения безопасности в провинцию Даръа.

    В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

    Напомним, что в данный момент САА проводит масштабную военную операцию против террористических организаций в провинции Даръа. В данный момент под контролем армии Дамаска находится ряд стратегически важных городов и населенных пунктов. Ряд поселений перешли под руководство сирийских солдат в добровольном порядке.

    Сирия: жители провинции Даръа приветствуют возвращение САА — видео ФАН

    В регионе также действует соглашение, достигнутое между сирийскими властями и главарями боевиков при непосредственной поддержке сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Согласно данному соглашению, часть боевиков получает возможность беспрепятственно покинуть провинцию и отправиться в сторону Идлиба. Другая часть может урегулировать свой статус с властями и остаться в регионе.

    Тем временем, на западе провинции Даръа продолжаются бои между САА и присягнувшей на верность запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». ВКС РФ наносят авиаудары по скоплениям исламистов в районе реки Ярмук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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