Меню
Весь мир
Берлин напомнил свою позицию по «Северному потоку — 2»
Экономика
Большинство граждан ФРГ поддерживают «Северный поток — 2»
Следующая новость
Загрузка...

    Берлин напомнил свою позицию по «Северному потоку — 2»

    36

    Берлин напомнил свою позицию по «Северному потоку — 2»

    Берлин, 23 июля. Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что позиция официального Берлина по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2» неизменна. 

    Несмотря на то, что Германия считает «Северный поток — 2» коммерческим проектом, при его реализации следует прояснить роль Украины как страны — транзитера газа, подчеркнула Деммер. Она указала на то, что немецкое правительство положительно относится к переговорам, проводимым замглавы Европейской комиссии по Энергосоюзу Марошем Шефчовичем с украинской и российской сторонами.

    Несколько дней назад президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз заявил, что проект «Северный поток — 2» носит исключительно коммерческий характер и не имеет никакой политической подоплеки

    Разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток — 2» уже дали Германия, Финляндия и Швеция.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.