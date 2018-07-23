Берлин, 23 июля. Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что позиция официального Берлина по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2» неизменна.

Несмотря на то, что Германия считает «Северный поток — 2» коммерческим проектом, при его реализации следует прояснить роль Украины как страны — транзитера газа, подчеркнула Деммер. Она указала на то, что немецкое правительство положительно относится к переговорам, проводимым замглавы Европейской комиссии по Энергосоюзу Марошем Шефчовичем с украинской и российской сторонами.

Несколько дней назад президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз заявил, что проект «Северный поток — 2» носит исключительно коммерческий характер и не имеет никакой политической подоплеки.

Разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток — 2» уже дали Германия, Финляндия и Швеция.