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Митингующие заблокировали трассу Одесса — Рени, требуя ремонта дорог
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    Митингующие заблокировали трассу Одесса — Рени, требуя ремонта дорог

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    Митингующие заблокировали трассу Одесса — Рени, требуя ремонта дорог

    Одесса, 23 июля. Митингующие заблокировали трассу Одесса — Рени на юге Украины около населенного пункта Сарата и требуют отремонтировать разбитые дороги.

    По имеющимся данным, примерно 100 местных жителей заблокировали трассу, протестуя из-за разбитой дороги, которая соединяет Саратский, Тарутинский и Арцизский районы​​​, пишут украинские СМИ.

    Протестующие заявили, что ремонт дорог проводится частично и крайне плохо, поскольку уже через год на них снова появляются огромные ямы.

    Ключевое требование протестующих — выделение местными властями денежных средств на ремонт асфальта.

    Кроме того, участники митинга заявили, что в противном случае они будут настаивать на увольнении ответственных за ремонт дорог чиновников.

    Напомним, в середине июля министр энергетики Украины Игорь Насалик на митинге шахтеров, протестующих против произвола киевских властей, подрался с депутатом Рады Сергеем Шаховым.

    Автор: Дана Балан
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