Митингующие заблокировали трассу Одесса — Рени, требуя ремонта дорог

Одесса, 23 июля. Митингующие заблокировали трассу Одесса — Рени на юге Украины около населенного пункта Сарата и требуют отремонтировать разбитые дороги.

По имеющимся данным, примерно 100 местных жителей заблокировали трассу, протестуя из-за разбитой дороги, которая соединяет Саратский, Тарутинский и Арцизский районы​​​, пишут украинские СМИ.

Протестующие заявили, что ремонт дорог проводится частично и крайне плохо, поскольку уже через год на них снова появляются огромные ямы.

Ключевое требование протестующих — выделение местными властями денежных средств на ремонт асфальта.

Кроме того, участники митинга заявили, что в противном случае они будут настаивать на увольнении ответственных за ремонт дорог чиновников.

Напомним, в середине июля министр энергетики Украины Игорь Насалик на митинге шахтеров, протестующих против произвола киевских властей, подрался с депутатом Рады Сергеем Шаховым.