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Адвокат, опубликовавшая видео о пытках в колонии, уехала из России
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    Адвокат, опубликовавшая видео о пытках в колонии, уехала из России

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    Адвокат, опубликовавшая видео о пытках в колонии, уехала из России

    Москва, 23 июля. Адвокат Ирина Бирюкова, добывшая видеозапись пыток заключенных в ярославской колонии, уехала из России. В правозащитном фонде «Общественный вердикт» пояснили, что такое решение она приняла из-за угроз.

    «Ирина Бирюкова уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи», — говорится в сообщении на официальной странице фонда в Facebook.

    Власти разбираются в случившемся, устанавливая замешанных в инцидент сотрудников ФСИН, которые, как полагают общественники и сама Бирюкова, могут причинить ей вред.

    Напомним, в настоящее время Следственный комитет России расследует дело о превышении должностных полномочий с применением насилия сотрудниками ярославской колонии №1. В настоящее время шестеро из них задержаны, а накануне стало известно, что 17 работников ИК отстранили от работы.

    В СК РФ подчеркнули, что личности почти всех фигурировавших на видеозаписи людей установлены, в ближайшее время будут задержаны все остальные подозреваемые.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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